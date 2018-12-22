Капризов: в следующий раз надо сыграть на футбольном стадионе в Новокузнецке

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов прокомментировал победу в игре с питерским СКА (4:1).

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Не знал, что мы ни разу не позволили СКА забить больше одного гола. Мы об этом не думали. Было похолоднее, и лёд был получше на этот раз. Шапка больше для декора, для красоты. Два матча за неделю на большой арене, но мне понравилось. Наверное, здесь полегче дышится. Мне понравилось.



Вырастают ли крылья, когда 70 тысяч зрителей? Да нет. Не почувствовал разницы, выходить в роли игрока хозяев или гостей. Первый матч — там была сборная, евротур, историческое событие. А здесь был принципиальный матч, хотелось выиграть. В сборной выходишь на лёд и не думаешь, кто кого бил во время матчей клубов. Пожали руки, ничего страшного.



Забирать стадион у футболистов? Да нет. На каком следующем футбольном стадионе надо сыграть? В Новокузнецке. Там напротив хоккейного — сразу футбольный. В детстве играл на улице и во дворе», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.