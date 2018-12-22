Воробьёв: то, что СКА проиграл ЦСКА четыре матча в сезоне, — не совпадение

Главный тренер СКА Илья Воробьёв прокомментировал проигрыш в матче с ЦСКА (1:4), который прошёл на футбольном стадионе.

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«Спасибо организаторам, это были хорошие матчи. Хоккей — игра личных единоборств. Мы их проигрываем. В такой ситуации сложно рассчитывать на успех.



В причинах поражения будем разбираться внутри команды. У нас было несколько выходов «2 в 1». Забей — игра могла повернуться в другую сторону. То, что мы проиграли ЦСКА четыре матча из четырёх, конечно, не совпадение. Моменты у нас были в каждом матче. Будем работать. У ЦСКА хорошо налажена оборона, посмотрите в таблицу», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Матч петербургского СКА с московским ЦСКА на футбольном стадионе «Газпром Арена» посетили 67 770 зрителей. Эта игра стала самой посещаемой в истории европейского клубного хоккея.