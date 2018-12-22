Уланов: третий период был интересен болельщикам, но не тренерам

Тренер «Спартака» Игорь Уланов прокомментировал победу со счётом 3:2 ОТ в матче с ХК «Сочи».



«Первые периоды были довольно тягучими — то ли раскачивались, то ли ждали ошибок соперника. Был практически стопроцентный момент у ХК «Сочи» — Гудачек оставил нас в игре. Третий период был наиболее интересным в первую очередь болельщикам, но не тренерским штабам обеих команд.



Удаления со стороны соперника пошли на руку «Спартаку», перетерпели. Думаю, желание одержать победу было у обеих команд. Всем известна и понятна предыстория сегодняшнего матча: в прошлом сезоне у «Спартака» не было возможности обыграть сочинцев — взяли только одно очко. В этом чемпионате нам предстоит ещё три матча. Думаю, каждый из них будет довольно-таки интересным», — приводит слова Уланова официальный сайт красно-белых.

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