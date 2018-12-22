Кулик: «Спартак» не намерен сдавать позиции, рассчитываем подняться ещё выше

Защитник «Спартака» Евгений Кулик подвёл итоги домашнего матча с «Сочи» (3:2 ОТ).



«Спасибо вратарю. Благодаря его игре смогли одержать победу. Надо дать должное сочинцам, они провели хорошую игру. Во втором периоде гости нас даже переигрывали. С «леопардами» предстоит провести ещё три матча в сезоне, сделаем выводы.



Хотелось бы поблагодарить организаторов, сегодня была классная атмосфера, всё понравилось. Всегда приятно принимать участие в таких необычных матчах. Думаю, такое разнообразие только на пользу.



Если посмотреть, как «Спартак» выступал в последних сезонах в КХЛ, так высоко команда давно не шла, поэтому итоги года можно назвать удовлетворительными. Но всегда есть над чем работать, что улучшать. Выходим на каждый матч, чтобы победить. Позиции сдавать не намерены. Рассчитываем подняться ещё выше», — сказал Кулик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Тузовым.

«Спартак» обыграл в овертайме «Сочи»