Хартли: стараемся дать Шумакову возможность прийти в надлежащую игровую форму

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги домашнего матча с «Локомотивом» (0:2).



«Поздравляю «Локомотив» с победой. Думаю, что мы сегодня хорошо начали, но если бы сумели забросить в пустые ворота, это могло бы изменить ход матча в целом. Затем соперник забил два гола, и в концовке была ещё возможность. Во втором периоде «Авангард» уже начал хорошо кататься, создавал невероятные моменты, но не получалось довести дело до конца. Третий период я бы оценил как один из наших лучших в сезоне в своем роде, но тут и защитники «Локомотива» себя хорошо показали, и вратарь выручил, где надо. В нападении мы создали очень много моментов, хоть и не удалось забросить шайбу в ворота, но я доволен тем, как ребята работали.



Петров? Сейчас мы стараемся дать возможность Шумакову влиться в коллектив и прийти в надлежащую игровую форму. Но мне нравится то, как Петров себя показывает, он габаритный, силовой форвард, очень большая часть нашей команды. Дело здесь не только в звеньях, но ещё и в ответственности, которую хоккеист берёт на себя в игре. Я думаю, в ходе сезона он будет прибавлять и прибавлять», — приводит слова Хартли официальный сайт «ястребов».

Шумакова все ненавидят. Но он крутой игрок и уже забивает за «Авангард» АХЛ не показатель. Хватит оглядываться на Запад.