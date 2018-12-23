«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: Ковальчук забил гол в первом матче после травмы

Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук отметился шестой заброшенной шайбой в сезоне. В выездной встрече с «Сан-Хосе Шаркс» (завершился первый период, счёт — 1:0 в пользу гостей) он поразил ворота соперника на 5-й минуте. Ассистентами выступили Алекс Иафалло и Джейк Маззин.

Это 15-е результативное действие для Ковальчука в сезоне. Всего в НХЛ на счету россиянина 831 (423+408) очко в 831 матче.

35-летний хоккеист проводит свою первую встречу после травмы. Ковальчук выбыл из строя в начале декабря из-за инфекции в лодыжке, хоккеисту потребовалось хирургическое вмешательство.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19