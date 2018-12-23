Шат-аут Мюррея и дубль Гюнцеля помогли «Питтсбургу» обыграть «Каролину»

«Питтсбург Пингвинз» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и закончилась со счётом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) в пользу гостей. Для «Пингвинз» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В составе победителей дублем отметился Джейк Гюнцель, ещё одна шайба в активе Криса Летанга. В активе капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби три результативные передачи. Голкипер гостей Мэтт Мюррей оформил шат-аут, отразив 38 бросков.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 17 минут 13 секунд и нанёс три броска в створ ворот. Форвард «Каролины» Андрей Свечников окончил матч с показателем полезности «-2».