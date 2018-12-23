«Торонто», «Баффало» и «Аризона» добились домашних побед

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась со счётом 5:3 (1:0, 0:1, 4:2) в пользу хозяев. Для «Торонто» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По три балла за результативность в составе победителей набрали Митчелл Марнер (2+1) и Андреас Юнссон (1+2). Защитник «Торонто» Никита Зайцев окончил матч с показателем полезности «+2».

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 31 бросок из 35. Форварды Павел Бучневич и Владислав Наместников очков не набрали.

В параллельном матче «Баффало Сэйбрз» дома обыграл «Анахайм Дакс» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Главным героем встречи стал голкипер хозяев Линус Улльмарк, совершивший 40 сейвов.

Ещё в одном матче «Аризона Койотс» в результативном матче победил «Колорадо Эвеланш» со счётом 6:4 (2:1, 2:0, 2:3). В составе «Колорадо» дебютировал бывший голкипер «Трактора» Павел Францоуз. Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин отметился передачей и окончил матч с показателем «-1».