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«Торонто», «Баффало» и «Аризона» добились домашних побед

«Торонто», «Баффало» и «Аризона» добились домашних побед
Хоккей / НХЛ

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась со счётом 5:3 (1:0, 0:1, 4:2) в пользу хозяев. Для «Торонто» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По три балла за результативность в составе победителей набрали Митчелл Марнер (2+1) и Андреас Юнссон (1+2). Защитник «Торонто» Никита Зайцев окончил матч с показателем полезности «+2».

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 31 бросок из 35. Форварды Павел Бучневич и Владислав Наместников очков не набрали.

В параллельном матче «Баффало Сэйбрз» дома обыграл «Анахайм Дакс» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Главным героем встречи стал голкипер хозяев Линус Улльмарк, совершивший 40 сейвов.

Ещё в одном матче «Аризона Койотс» в результативном матче победил «Колорадо Эвеланш» со счётом 6:4 (2:1, 2:0, 2:3). В составе «Колорадо» дебютировал бывший голкипер «Трактора» Павел Францоуз. Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин отметился передачей и окончил матч с показателем «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
5:3
1:0, 0:1, 4:2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 – Марло (Райлли) – 02:58 (5x5), 1:1 – Пионк (Веси, Шей) – 35:00 (5x5), 2:1 – Юнссон (Марнер, Таварес) – 41:37 (5x5), 3:1 – Райлли (Юнссон, Готье) – 45:26 (5x5), 3:2 – Хейз (Хитил, Пионк) – 46:34 (5x5), 4:2 – Марнер (Таварес, Юнссон) – 52:53 (5x5), 4:3 – Крайдер (Хейз, Стаал) – 56:19 (5x5), 5:3 – Марнер – 59:40 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
3:0
1:0, 0:0, 2:0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 – Далин (Ристолайнен, Айкел) – 16:51 (5x4), 2:0 – Скиннер (Райнхарт, Пилут) – 51:12 (5x5), 3:0 – Шири (Айкел, Райнхарт) – 58:02 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
6:4
2:1, 2:0, 2:3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – Паник (Степан, Голигоски) – 08:58 (5x5), 1:1 – Керфут (Андригетто, Комфер) – 18:13 (5x5), 2:1 – Степан (Келлер, Паник) – 19:55 (5x5), 3:1 – Фишер (Шмальц, Гальченюк) – 22:30 (5x5), 4:1 – Гарланд (Кемпе, Любушкин) – 28:28 (5x5), 4:2 – Ландеског (Комфер) – 45:22 (5x4), 4:3 – Керфут (Ньето, Рантанен) – 47:39 (5x5), 4:4 – Маккиннон (Ньето, Джонсон) – 51:51 (5x5), 5:4 – Ричардсон (Экман-Ларссон) – 56:21 (5x5), 6:4 – Ричардсон (Казинс, Яльмарссон) – 59:48 (en)
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