«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: Кучеров забросил 16-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3 после второго периода). На 33-й минуте заброшенной шайбой отметился российский нападающий «молний» Никита Кучеров.

Это 54-е результативное действие в сезоне для форварда, в этом матче он также отметился передачей. Теперь на его счету 16 голов и 38 передач. Показатель полезности Никиты – «+7», среднее игровое время – 18 минут и 30 секунд.

Посмотреть видео гола Кучерова можно на официальном сайте НХЛ.

Кучеров занимает третье место в бомбардирской гонке. Возглавляет список нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен с 59 очками в активе. Его одноклубник Натан Маккиннон – второй (56 баллов).