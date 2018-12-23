«Витязь» обыграл «Куньлунь» и продлил победную серию до шести матчей

«Витязь» обыграл «Куньлунь Ред Стар» со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Китае.



Хозяева открыли счёт на 15-й минуте благодаря точному броску Майкла Латты. Подопечные Валерия Белова отыгрались незадолго до окончания второго периода, автором заброшенной шайбы стал Егор Воронков. В середине третьего периода Александр Евсеенков огорчил голкипера Александра Лазушина и вывел свою команду вперёд. За 20 секунд до сирены Никита Выглазов установил окончательный счёт, поразив пустые ворота.



«Витязь» одержал шестую победу подряд, команда Юсси Таполы продлила серию поражений до трёх игр. 25 декабря подмосковный клуб проведёт выездной матч с «Амуром», «драконы» в этот же день примут на своей площадке СКА.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.