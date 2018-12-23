«Автомобилист» — «Трактор»: стали известны составы команд

«Автомобилист» и «Трактор» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной, который пройдёт в Екатеринбурге. Игра состоится сегодня, 23 декабря, начало — в 15:00 мск.



«Автомобилист»:



Коварж (Макаров);

Гуркин — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;

Кольцов — Лямин, Гареев — Паре — Секстон;

Трямкин — Бодров, Чесалин — Кучерявенко — Бодров;

Мамкин — Мирочников, Хрипунов — Торченюк — Рассейкин.



«Трактор»:



Демченко (Судницин);

Карпухин — Бэйлен, Энлунд — Щехура — Томас;

Бородкин — Рясенский, Ерофеев — Рыбаков — Кокуёв;

Шинин — Исаев, Шаров — Стоу — Шолохов;

Желдаков, Тертышный — Дугин — Сентюрин.

«Автомобилист» возглавляет таблицу в Восточной конференции, «Трактор» — на 8-м месте.