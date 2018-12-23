Фридман: обмены в «Сент-Луисе» неизбежны, Тарасенко — в списке кандидатов

Известный североамериканский обозреватель Эллиотт Фридман прокомментировал результаты «Сент-Луис Блюз» и возможные обмены игроков команды в будущем.

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«У «Сент-Луиса» была не очень хорошая выездная серия. В частности, команда проиграла в гостях «Ванкуверу» со счётом 1:5. У команды есть взлёты, но они длятся недолго, это тяжёлый сезон для «Блюз». Самое сложное — осознать, что он получается именно таким.



Сейчас перед командой стоит необходимость принимать трудные решения. Вряд ли они будут с этим торопиться, но они нужны. Вряд ли кто-то удивится, если «Блюз» расстанется с кем-то из лидеров в ближайшие пару месяцев. В команде много хороших, мастеровитых хоккеистов, которые почему-то не показывают результата. К этим парням есть интерес, в этом нет сомнений.



Не говорю, что виноваты именно эти игроки, но команда не работает так, как должна. В этом списке — защитник Алекс Пьетранджело, которому остался год до статуса неограниченно свободного агента, Владимир Тарасенко, у которого 1 июля начнёт действовать пункт о запрете на обмен. Да и Брейден Шенн среди тех, кто интересен другим командам. У менеджмента «блюзменов» много возможностей, потому что все остальные боссы клубов постоянно звонят и интересуются. Всё сводится к тому, что обмены неизбежны», — отметил Фридман в эфире Sportsnet 960 Calgary.



27-летний Тарасенко набрал 22 (11+11) очка и заработал показатель полезности «-15» в 34 матчах нынешнего сезона. «Сент-Луис» занимает четвёртое место с конца в Западной конференции, на 7 очков отставая от зоны плей-офф.