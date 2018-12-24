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«Лос-Анджелес» обыграл «Вегас», Ковальчук отметился передачей

«Лос-Анджелес» обыграл «Вегас», Ковальчук отметился передачей
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на выезде в овертайме обыграл «Вегас Голден Найтс» — 4:3.

Гости дважды были вынуждены отыгрываться: на голы Томаша Носека и Райлли Смита точными бросками ответили Майкл Амадио и Алекс Иаффало. На старте третьего период уже «короли» вышли вперёд усилиями Джеффа Картера, но вскоре Райан Ривз восстановил равновесие. Победу гостям в овертайме принёс Тайлер Тоффоли.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук отметился результативной передачей, также на его счету в этом матче показатель полезности «-1», бросок в створ и 2 блок-шота за 12.45 на льду. Никита Щербак сыграл 6.55.

В параллельной встрече «Сан-Хосе Шаркс» дома в серии буллитов уступил «Аризоне Койотс» — 3:4.

В составе «акул» дубль оформил Томаш Гертл, гол на счету Тима Хеда. У гостей дубль оформил Алекс Гальченюк, также он стал автором победного буллита. Ещё одна заброшенная шайба на счету Коннора Гарланда.

В активе Ильи Любушкина показатель полезности «-1», 3 силовых приёма и 3 заблокированных броска за 12.39 на льду.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2018, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3:4
1:0, 1:2, 1:1, 0:1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Носек (Линдберг, Холден) – 10:10 (5x5), 1:1 – Амадио (Кемпе, Лафф) – 23:32 (5x5), 2:1 – Смит (Маршессо, Холден) – 30:01 (5x5), 2:2 – Иафалло (Ковальчук) – 32:52 (5x5), 2:3 – Картер (Даути, Копитар) – 42:06 (5x4), 3:3 – Ривз (Шмидт, Пирри) – 46:55 (5x4), 3:4 – Тоффоли (Фантенберг) – 61:40 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2018, понедельник. 04:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3:4
1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Хед (Власик, Торнтон) – 15:11 (5x4), 1:1 – Гальченюк (Келлер) – 15:31 (5x5), 1:2 – Гальченюк (Келлер, Шмальц) – 32:21 (5x4), 2:2 – Гертл (Браун, Власик) – 44:17 (5x5), 2:3 – Гарланд (Паник, Чикран) – 46:06 (5x5), 3:3 – Гертл (Кейн, Браун) – 53:53 (5x5), 3:4 – Гальченюк – 65:00 ( ПБ)
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