«Лос-Анджелес» обыграл «Вегас», Ковальчук отметился передачей

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на выезде в овертайме обыграл «Вегас Голден Найтс» — 4:3.

Гости дважды были вынуждены отыгрываться: на голы Томаша Носека и Райлли Смита точными бросками ответили Майкл Амадио и Алекс Иаффало. На старте третьего период уже «короли» вышли вперёд усилиями Джеффа Картера, но вскоре Райан Ривз восстановил равновесие. Победу гостям в овертайме принёс Тайлер Тоффоли.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук отметился результативной передачей, также на его счету в этом матче показатель полезности «-1», бросок в створ и 2 блок-шота за 12.45 на льду. Никита Щербак сыграл 6.55.

В параллельной встрече «Сан-Хосе Шаркс» дома в серии буллитов уступил «Аризоне Койотс» — 3:4.

В составе «акул» дубль оформил Томаш Гертл, гол на счету Тима Хеда. У гостей дубль оформил Алекс Гальченюк, также он стал автором победного буллита. Ещё одна заброшенная шайба на счету Коннора Гарланда.

В активе Ильи Любушкина показатель полезности «-1», 3 силовых приёма и 3 заблокированных броска за 12.39 на льду.