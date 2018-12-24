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КХЛ дисквалифицировала Тихонова на один матч за драку с Карнауховым

КХЛ дисквалифицировала Тихонова на один матч за драку с Карнауховым
Хоккей / КХЛ

Нападающий СКА Виктор Тихонов пропустит ближайший матч команды в Континентальной хоккейной лиге. 30-летний хоккеист получил дисквалификацию за драку с нападающим ЦСКА Павлом Карнауховым в матче, который прошёл на футбольном стадионе «Газпром Арена».

«В матче с ЦСКА, который состоялся 22 декабря, форвард СКА Виктор Тихонов был наказан большим штрафом за драку. Для нападающего это наказание стало вторым в сезоне, поэтому в соответствии с п. 4.4.1. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, Тихонов получает один матч дисквалификации и индивидуальный штраф», — гласит заявление на официальном сайте КХЛ.

Видео эпизода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Ближайший матч питерских «армейцев» в КХЛ состоится завтра, 25 декабря. Подопечные Ильи Воробьёва встретятся на выезде с «Куньлунь Ред Стар».

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