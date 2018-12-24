Голкипер Калниньш и защитник Грант продлили контракты с «Йокеритом»

«Йокерит» продлил контракты с голкипером Янисом Калниньшем и защитником Алексом Грантом, информирует пресс-служба финского клуба в «Твиттере». Контракты заключены до конца следующего сезона с возможностью продления на сезон-2020/21.



В этом сезоне Грант провёл 37 матчей в регулярном чемпионате. На счету канадского хоккеиста девять заброшенных шайб и 14 результативных передач при показателе полезности «+11» и 40 минутах штрафного времени. Грант проводит первый сезон в КХЛ.



Калниньш провёл 22 игры и одержал 15 побед. Он отражает 92,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,09. 27-летний вратарь проводит первый сезон в финском клубе, ранее он на протяжении двух лет защищал цвета рижского «Динамо».

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