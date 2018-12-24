Гудачек, Емелин, Сёмин и Коновалов — лучшие игроки недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов пятнадцатой недели турнира в четырёх номинациях.



Лучшим вратарём признан Юлиус Гудачек («Спартак»), в трёх матчах одержавший три победы (одну из них – на ноль, одну — в серии бросков). «Сухарь» стал первым для словацкого вратаря в этом сезоне. Гудачек отразил 96,39% бросков при коэффициенте надёжности 0,96.



Лучшим защитником признан Алексей Емелин («Авангард»), в трёх матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 3 (2+1) очка. На счету защитника омского клуба 10 силовых приёмов, в среднем он проводил на льду 24 минуты 20 секунд.



Лучшим нападающим признан Александр Сёмин («Витязь»), в трёх матчах (в том числе одном гостевом) одержавший вместе с командой три победы и забросивший в них четыре шайбы.



Лучшим новичком признан вратарь Илья Коновалов («Локомотив»), в трёх гостевых матчах одержавший две победы (одну из них – на ноль). 20-летний голкипер ярославского клуба отразил 96,55% бросков при коэффициенте надёжности 1,04.

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