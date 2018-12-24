Сборная Швейцарии определилась с заявкой на молодёжный чемпионат мира—2019

Сборная Швейцарии определилась с окончательной заявкой на молодёжный чемпионат мира, который пройдёт в Северной Америке.



Вратари: Лука Ян Холленштайн, Акира Шмид, Джанлука Дзаетта;



Защитники: Давид Эбишер, Давид Барандун, Тим Берни, Джанлука Бюргер, Тобиас Гайссер, Нико Гросс, Симон Ле Култре, Янис Мозер;



Нападающие: Янник Брюшвайлер, Нандо Эггенбергер, Джереми Гербер, Филипп Курашев, Марко Леманн, Свен Люнбергер, Николас Мюллер, Валентин Нюссбаумер, Сандро Шмид, Джастин Зигрист, Рамон Таннер, Мэттью Вербун, Лука Висс.



Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, где её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.

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