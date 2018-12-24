Брагин: состав на МЧМ-2019 определён, рассуждаем только по одной позиции

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин поделился мнением о победе в контрольной игре с командой Швейцарии (4:1).

Календарь игр сборной России на молодёжном чемпионате мира

«Начало получилось неплохим, важно, что играли качественно. Когда повели со счётом 3:0, немножко потеряли концентрацию, но смогли вернуться в правильное русло. В целом игра со Швейцарией порадовала тем, что хоккеисты большую часть матча правильно выполняли игровое задание. Это даёт повод рассчитывать, что с каждой игрой чемпионата мира мы будем прибавлять.



Что касается окончательного состава, то после матча ещё раз всё обсудим, проанализируем. Сам состав определён, рассуждаем только по одной позиции», — приводит слова Брагина официальный сайт Федерации хоккея России.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, где её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.