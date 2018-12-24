«Барыс» одолел «Адмирал» на домашнем льду

Астанинский «Барыс» на домашней арене оказался сильнее «Адмирала» из Владивостока, встреча завершилась со счётом 4:3. Подопечные Сергея Светлова проиграли четвёртый матч из пяти последних.



Первый период в матче получился результативным: в команде хозяев точными бросками отметились Роман Старченко, Дастин Бойд и Андре Петерссон, у «моряков» голы в актив записали Егор Яковлев, Денис Вихарев и Карел Кубат. Следующий гол был забит в третьем периоде: на 47-й минуте «Барыс» вывел вперёд Мэттью Фрэттин, шайба стала победной.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.