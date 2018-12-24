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«Барыс» одолел «Адмирал» на домашнем льду

«Барыс» одолел «Адмирал» на домашнем льду
Хоккей / КХЛ

Астанинский «Барыс» на домашней арене оказался сильнее «Адмирала» из Владивостока, встреча завершилась со счётом 4:3. Подопечные Сергея Светлова проиграли четвёртый матч из пяти последних.

Первый период в матче получился результативным: в команде хозяев точными бросками отметились Роман Старченко, Дастин Бойд и Андре Петерссон, у «моряков» голы в актив записали Егор Яковлев, Денис Вихарев и Карел Кубат. Следующий гол был забит в третьем периоде: на 47-й минуте «Барыс» вывел вперёд Мэттью Фрэттин, шайба стала победной.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2018, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
4:3
3:3, 0:0, 1:0
Адмирал
Владивосток
1:0 – Старченко (Петерссон, Диц) – 03:43 (5x4), 2:0 – Бойд (Валк, Фрэттин) – 08:11 (5x4), 2:1 – Яковлев (Мищенко, Дьяков) – 10:40 (5x5), 2:2 – Вихарев (Глазачев, Воронин) – 12:58 (5x5), 2:3 – Кубат (Феоктистов) – 18:24 (5x4), 3:3 – Петерссон (Кормье, Сведберг) – 18:57 (5x5), 4:3 – Фрэттин (Диц, Маклюков) – 47:13 (5x5)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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