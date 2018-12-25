Игрок «Чиксереды» Андрей Таратухин в январе получит гражданство Румынии

Менеджер «Чиксереды» Роберт Пора сообщил, что нападающий Андрей Таратухин в начале 2019 года получит гражданство Румынии. Таратухин в составе сборной России выиграл ЮЧМ-2001, МЧМ-2002 и МЧМ-2003, а также сыграл на Олимпиаде 2006 года. За «Чиксереду» Таратухин выступает второй сезон и недавно стал обладателем Кубка Румынии.



«Андрей Таратухин в январе получит гражданство Румынии, в других командах делают то же самое. Через пару лет вы увидите русских в сборной Румынии. Из-за большой конкуренции россиянам тяжело попасть в свою сборную. Некоторые ребята хотят играть на уровне сборных, пусть даже это будет команда не их страны и уровнем ниже», — сказал Пора в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Шайбы Таратухина и Панова помогли «Чиксереде» выиграть Кубок Румынии