И. Никитин: проблем с настроем у ЦСКА не было, включились без раскачки

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги встречи с «Нефтехимиком» (4:3 ОТ).



«Две команды хорошо двигались, нам где-то не хватало эмоций. Во втором периоде уже намного лучше было. В принципе, больших претензий нет к команде. Старались, где-то Ларс Юханссон вытащил, а в конце в меньшинстве не дотерпели. В овертайме смогли решить момент, доволен победой.



Голощапова поздравили с первым матчем. Нормально сыграл, не потерялся с такой активной командой. Есть задатки, нужно работать.



Были ли проблемы с настроем после яркого матча в Питере? Нет. Наоборот, говорил ребятам, что хорошо, что у нас сегодня игра с Нижнекамском. Сразу пришлось включиться в игру без раскачки, поэтому нет, мы были готовы. Просто физически не сразу вошли, так как четвёртая игра день через день.



Когда вернётся Робинсон? Трудно сказать, я не врач. Сегодня он начал тренироваться в общей группе, посмотрим за его состоянием. Толчинский не играет, потому что травмирован», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

ЦСКА одолел «Нефтехимик» в овертайме благодаря голу Капризова