Шумаков: забивать голы — моя работа, тут ничего личного к «Сибири»

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (3:1).



«Я своим голом практически лишил «Сибирь» шансов на плей-офф? Серьёзно? Я даже не знал. Забивать голы — это моя работа, тут ничего личного. Даже не знаю, игры разные бывают, в зависимости от того, в какой физической форме команда. Сегодня первые два периода были за нами, в третьем они, естественно, побежали отыгрываться. Нам нужно было лишь сыграть построже. Мы это сделали и выиграли.

Наиболее принципиальный матч с «Авангардом» — мой самый первый плей-офф, мы основное время закончили со счетом 0:0, потом я совершил ошибку, и нам забили. Запомнил этот матч и сделал выводы.

Я уже давно знаю многих ребят, мне нетяжело было влиться в коллектив. Во-вторых, парни помогают освоиться, все — и кто постарше, и тренерский штаб. Что касается системы, то мы каждый день смотрим видео, разбираем, как нужно играть, как правильно играть. Постепенно это дойдёт до автоматизма. Конечно, когда набираешь очки в каждой игре или через игру, помогаешь команде, естественно это даёт какие-то импульсы. Хочется ещё и ещё, многое начинает получаться», — цитирует Шумакова официальный сайт «Авангарда».