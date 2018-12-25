Херсли и Токранов помещены в список травмированных, швед пропустит больше месяца

Защитники СКА Василий Токранов и Патрик Херсли из-за травм больше не сыграют в 2018 года. Российский защитник помещён «армейским» клубом в список травмированных по 3 января, а швед пробудет в лазарете до 4 февраля, информирует пресс-служба КХЛ в пресс-релизе.

В этом сезоне 29-летний Токранов забросил 2 шайбы и сделал 9 результативных передач в 23 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+7» и среднем игровом времени 17.04.

32-летний Херсли является лучшим бомбардиром СКА среди защитников. В 30 матчах «регулярки» Патрик забросил 12 шайб и ещё 17 раз ассистировал партнёрам, заработав показатель полезности «+8». В среднем за матч он проводил на льду 21 минуту 1 секунду.

25 декабря «армейцы» сыграют с «Куньлунь Ред Стар», 27 декабря СКА ждёт встреча с «Амуром», а предновогодний матч (29 декабря) красно-синие проведут во Владивостоке с «Адмиралом».