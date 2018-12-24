СКА объявил состав на заключительную выездную серию 2018 года

СКА отправился на заключительную гостевую серию 2018 года, информирует официальный сайт питерского клуба.



25 декабря «армейцы» сыграют с «Куньлунь Ред Стар», 27 декабря СКА ждёт встреча с «Амуром», а предновогодний матч (29 декабря) красно-синие проведут во Владивостоке с «Адмиралом».



На выезд отправились следующие игроки:



Вратари: Павел Давыдюк, Магнус Хелльберг, Евгений Хвостов, Игорь Шестёркин.



Защитники: Антон Белов, Владислав Гавриков, Артём Земчёнок, Артём Зуб, Андрей Зубарев, Роман Рукавишников, Давид Рундблад, Владислав Сёмин, Динар Хафизуллин.



Нападающие: Александр Барабанов, Алексей Бывальцев, Никита Гусев, Павел Дацюк, Александр Дергачёв, Илья Каблуков, Максим Карпов, Евгений Кетов, Ярно Коскиранта, Алексей Кручинин, Андрей Кузьменко, Олег Ли, Сергей Плотников, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов, Наиль Якупов.

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