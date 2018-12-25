«Авангард» объявил состав на заключительную выездную серию 2018 года

«Авангард» отправился на заключительную гостевую серию 2018 года, информирует официальный сайт омского клуба.

Завтра, 26 декабря, «ястребы» сыграют с «Автомобилистом», а 28 декабря команду Боба Хартли ждёт противостояние с «Сибирью».

Календарь регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Вратари: Игорь Бобков и Иван Налимов.



Защитники: Максим Березин, Алексей Бондарев, Алексей Емелин, Евгений Медведев, Никита Пивцакин, Вилле Покка, Коди Франсон и Максим Чудинов.



Нападающие: Ансель Галимов, Давид Деарне, Денис Зернов, Семён Кошелев, Артём Манукян, Илья Михеев, Кирилл Петров, Кирилл Семёнов, Андрей Стась, Виктор Стольберг, Максим Тальбо, Михаил Фисенко, Сергей Широков и Сергей Шумаков.