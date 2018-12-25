«Торпедо» выиграло конкурс на самую красивую группу поддержки в КХЛ

Сегодня, 25 декабря, завершился финал голосования за самую красивую группу поддержки в КХЛ. В финале участвовали группы поддержки «Авангарда», «Торпедо», минского «Динамо» и «Северстали».

После проверки голосов было определено, что девушки из группы поддержки «Торпедо» набрали наибольшее число голосов. Второе место занял «Авангард», третье — минское «Динамо». В прошлом году лучшей также стала группа поддержки нижегородского клуба. В 2016 году этот конкурс выиграла группа поддержки «Спартака».

Итоги голосования также можно посмотреть в группе «Чемпионата» во «ВКонтакте».