Торторелла: Дюбуа ведёт тройку Панарина и Аткинсона, он разгоняет атаки

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла поделился мнением об игре нападающего своей команды Пьер-Люке Дюбуа, которой играет в одной тройке с Артемием Панариным и Кэмом Аткинсоном. Напомним, ранее специалист рассказал, что хотел разбить это сочетание.



«Я думаю, что Дюбуа как центрфорвард ведёт эту тройку. И я говорю не только про то, как он двигает шайбу. Но и даже просто про то, как он играет у борта. Он выигрывает очень много единоборств и после этого разгоняет атаку. У него также есть два действительно хороших парня на краях, которые играют с ним в пас», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Торторелла: хотел развести звено Панарина. Слава богу, что не перемудрил

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