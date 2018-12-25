Московское «Динамо» обменяло Петунина в «Северсталь» на Карлина

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» обменяло нападающего Александра Петунина в череповецкую «Северсталь», взамен получив форварда Руслана Карлина. Напомним, список покинувших Череповец в декабре приближается к двум десяткам игроков.



21-летний Петунин в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 16 встречах, отметившись одной заброшенной шайбой при показателе полезности «-5» и 0 минут штрафного времени. В среднем молодой форвард проводил на площадке около 10 минут за игру.



26-летний Карлин в 39 матчах нынешнего сезона записал в актив 7 (3+4) баллов при показателе полезности «-9» и 22 минутах штрафа. Среднее игровое время нападающего — 13 минут за матч.

Клуб КХЛ выгнал 15 хоккеистов за месяц. Чего мы не знаем? Они набрали в сумме 41 очко – у одного Вадима Шипачёва уже больше. Но новички «Северстали» ничем не лучше ушедших.

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