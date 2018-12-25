«Северсталь» выменяла Марковина у «Торпедо»

Череповецкая «Северсталь» выменяла у нижегородского «Торпедо» нападающего Дмитрия Марковина, информирует официальный сайт команды. Взамен клуб из Нижнего Новгорода получил денежную компенсацию.



Дмитрий родился, начал заниматься хоккеем и дебютировал на профессиональном уровне в Электростали. В высшем дивизионе российского хоккея начал выступать в составе московского «Динамо», после чего стал игроком нижегородского «Торпедо». В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги провёл 18 игр, записав на свой счёт 3 (2+1) очка при показателе полезности "+4" и 0 минут штрафного времени.



Напомним, список покинувших Череповец в декабре приближается к двум десяткам игроков.

Клуб КХЛ выгнал 15 хоккеистов за месяц. Чего мы не знаем? Они набрали в сумме 41 очко – у одного Вадима Шипачёва уже больше. Но новички «Северстали» ничем не лучше ушедших.

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