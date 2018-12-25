Минское «Динамо» отправилось на выезд без Ковыршина и Уиркоша

Минское «Динамо» отправилось на заключительную выездную серию календарного года, информирует официальный сайт команды из Беларуси.



В выездном составе 25 игроков: вратари — Юнас Энрот, Михаил Карнаухов, Максим Хмыз; защитники — Кирилл Готовец, Денис Осипов, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Джонатон Блум, Даниил Бокун, Олег Евенко, Дмитрий Знахаренко; нападающие — Андрей Степанов, Дэвид Бут, Теему Пулккинен, Александр Павлович, Илья Литвинов, Куинтон Хауден, Андрей Костицын, Артур Гаврус, Александр Когалев, Сергей Костицын, Александр Китаров, Артем Волков, Дмитрий Буйницкий, Алексей Терещенко.



По медицинским показаниям остались дома Евгений Ковыршин, у которого небольшое повреждение, и приболевший Иван Дроздов. Патрик Уиркош отправился в расположение сборной Канады для участия в Кубке Шпенглера.