Мильштейн — о работе агента: телефон звонит 24 часа, каждый игрок — корпорация

Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн рассказал о некоторых сторонах работы.



«Ребята пришли сами, поскольку видели, что мы делаем для души. Они знают, что я делаю это не потому, что на этом зарабатываю, а потому, что мне это нравится. Игроки смотрят на меня как на человека из бизнеса, на которого можно полностью положиться.



Бизнес-предложения игрокам? Им говорят, что они озолотятся, а ты слушаешь и чувствуешь подвох.



Большая часть моих клиентов находится в России. С учетом разницы во времени, телефон звонит 24 часа в сутки. Каждый игрок — это маленькая корпорация. Приходится решать массу вопросов — от страховок, виз, билетов и проблем с экипировкой до „почему я сегодня не играю“», — цитирует агента официальный сайт лиги.