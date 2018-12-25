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Александр Щербина вернулся в систему СКА

Александр Щербина вернулся в систему СКА
Хоккей / ВХЛ

Нападающий Александр Щербина подписал контракт с хоккейным клубом «СКА-Нева», информирует официальный сайт команды из Санкт-Петербурга.

Александр Щербина — воспитанник петербургского хоккея. Карьеру начал в СКА, в составе которого дебютировал в Суперлиге в сезоне-2007/08. В КХЛ играл за СКА, «Витязь», «Сочи» и «Северсталь». В ВХЛ форвард выступал за ХК ВМФ, «Нефтяник», «Буран», петербургское «Динамо» и «Сокол».

30-летний Щербина сыграл за череповецкую «Северсталь» в 19 матчах нынешнего сезона, отметился 5 (3+2) очками при показателе полезности "-1" и 24 минутах штрафа. В среднем хоккеист проводил на площадке около 11 минут за матч.

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