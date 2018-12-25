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Максим Верёвкин перешёл в «Рубин»

Максим Верёвкин перешёл в «Рубин»
Хоккей / ВХЛ

Защитник Максим Верёвкин перешёл в клуб Высшей хоккейной лиги «Рубин», информирует официальный сайт команды. Напомним, 17 декабря хоккеист расторг свой контракт с череповецкой «Северсталью» по обоюдному соглашению сторон.

28-летний Верёвкин в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 18 матчах, записав на свой счёт две результативные передачи при показателе полезности «–7» и 22 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на площадке около 16 минут за матч.

У Верёвкина есть также опыт выступлений за хабаровский «Амур». Всего в КХЛ защитник провёл 80 матчей, заработав 10 (3+7) баллов.

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