Максим Верёвкин перешёл в «Рубин»

Защитник Максим Верёвкин перешёл в клуб Высшей хоккейной лиги «Рубин», информирует официальный сайт команды. Напомним, 17 декабря хоккеист расторг свой контракт с череповецкой «Северсталью» по обоюдному соглашению сторон.



28-летний Верёвкин в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 18 матчах, записав на свой счёт две результативные передачи при показателе полезности «–7» и 22 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на площадке около 16 минут за матч.



У Верёвкина есть также опыт выступлений за хабаровский «Амур». Всего в КХЛ защитник провёл 80 матчей, заработав 10 (3+7) баллов.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

