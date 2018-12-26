Старков: матч с Канадой в новогоднюю ночь — отличный вариант провести праздник

Нападающий молодёжной сборной России Степан Старков поделился ожиданиями от матча с Канадой на чемпионате мира 2019 года. Матч пройдёт в ночь на 1 января, начало встречи — в 04:00 мск.

«Мы как семья. Мы — одна команда. Думаю, у нас многие ребята могут взять на себя лидерство. Мы все хорошо с друг другом общаемся, и никакого негатива нет.



Я думаю, матч с Канадой в новогоднюю ночь — это отличный вариант провести праздник. Мне кажется, многие об этом мечтают. Родные стены одновременно и помогают, и давят. На таком турнире, может быть, и здорово дома сыграть, а может, наоборот.



К Ванкуверу ещё привыкнуть особо не успели, но когда проезжаем в автобусе, видно, как всё четко, современно и красиво. Очень прикольно», — цитирует Старкова Sport24.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 27 декабря 2018 года по 6 января 2019-го в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.