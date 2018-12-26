Гласс: когда Канада играет с Россией на Новый год, это всегда фейерверк

Нападающий молодёжной сборной Канады Коди Гласс поделился ожиданиями от матча с Россией на чемпионате мира 2019 года. Матч пройдёт в ночь на 1 января, начало встречи — в 04:00 мск.

«Я помню, как я смотрел эти большие игры в ночь перед Новым годом, когда Канада играла против США или России. В этих играх всегда фейерверк, всегда больше огня. Я очень жду эту игру.



В сборной России есть несколько хороших игроков. У них есть талант, но мне кажется, мы им равны. В этой игре вы увидите борьбу до конца между двумя хорошими командами», — цитирует Гласса Sport24.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 27 декабря 2018 года по 6 января 2019-го в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.