Тренеры Гусов и Петров покинули «Нефтехимик», Закиров продолжит работу в клубе

Как стало известно «Чемпионату», тренеры Вячеслав Гусов и Игорь Петров покинули «Нефтехимик» вслед за бывшим главным тренером команды Андреем Назаровым, Фарит Закиров продолжит работу в системе клуба.

Отставка Назарова произошла перед очередным матчем регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо». Игра состоится сегодня, 26 декабря, в Риге.

Нижнекамский клуб занимает 10-е место в Восточной конференции с 35 очками в активе после 42 матчей. Под руководством Назарова в этом сезоне «волки» одержали 15 побед и потерпели 27 поражений. На прошлой неделе Назаров вошёл в совет директоров клуба.



Назаров возглавлял «Нефтехимик» с 2016 года. В прошлом сезоне нижнекамский клуб пробился в плей-офф, где в первом раунде потерпел поражение в серии с «Трактором» (1-4).