Красиков: болельщики могут меня называть хоть Лёха-Пятерёха, лишь бы побеждали

Голкипер «Сибири» Алексей Красиков рассказал, как относится к тому, что новосибирские болельщики в интернете называют его Лёха-Трёха.

«Это дело болельщиков. Они могут называть меня как угодно. Моя же задача какая? Выходить и побеждать. На что обижаться? Я готов хоть по пять пропускать, лишь бы мои забивали шесть и мы бы выигрывали. Понимаете, если мы выигрываем, мне без разницы, как мы это сделали, мы это сделали все вместе.

Я готов пропускать по пять, хоть Лёха-Пятерёха, да как угодно называйте, лишь бы мы побеждали, лишь бы был результат. Если мы все оставшиеся игры выиграем 4:3, вы мне хоть татуировку набейте, ей-богу. Важен командный результат, важен итог. Если он будет положительный — на здоровье. Но, естественно, каждому вратарю хочется меньше пропускать, ты делаешь для этого всё возможное», — цитирует Красикова «Медиакорсеть».