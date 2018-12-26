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«Трактор» обыграл минское «Динамо» благодаря голу Шарова

«Трактор» обыграл минское «Динамо» благодаря голу Шарова
Хоккей / КХЛ

«Трактор» встречался с минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Челябинске и закончилась со счётом 2:1 в пользу команды Алексея Тертышного.

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во второй двадцатиминутке команды обменялись голами. Йонас Энлунд вывел хозяев вперёд, но гости отыгрались благодаря точному броску Дмитрия Буйницкого. В третьем периоде Александр Шаров во второй раз огорчил минчан, здорово сыграв на добивании, и установил окончательный счёт на табло.

«Трактор» одержал первую победу за последние три игры, а минский клуб прервал серию из трёх победных результатов.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2018, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
2:1
0:0, 1:1, 1:0
Динамо Мн
Минск
1:0 – Энлунд (Щехура, Бэйлен) – 23:37 (5x5), 1:1 – Буйницкий (Литвинов, Хенкель) – 29:51 (5x5), 2:1 – Шаров (Рыбаков, Кокуёв) – 51:28 (5x5)
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