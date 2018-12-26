«Трактор» обыграл минское «Динамо» благодаря голу Шарова

«Трактор» встречался с минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Челябинске и закончилась со счётом 2:1 в пользу команды Алексея Тертышного.



Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во второй двадцатиминутке команды обменялись голами. Йонас Энлунд вывел хозяев вперёд, но гости отыгрались благодаря точному броску Дмитрия Буйницкого. В третьем периоде Александр Шаров во второй раз огорчил минчан, здорово сыграв на добивании, и установил окончательный счёт на табло.

«Трактор» одержал первую победу за последние три игры, а минский клуб прервал серию из трёх победных результатов.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.