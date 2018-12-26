Хартли: «Авангард» сделал два подарка «Автомобилисту» в начале игры

Главный тренер ХК «Авангард» Боб Хартли прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» со счётом 2:3.



«Для «Авангарда» это была очень хорошая игра. Мы начали, к сожалению, с двух пропущенных голов. Это были, по сути, два подарка команде соперника. Но затем мы добавили и последние пятнадцать минут доминировали. Третий гол от «Автомобилиста» — это удачное подставление, против такого невозможно было защититься. Это очень хорошая игра со стороны хоккеистов, хорошее исполнение, но наши игроки заслужили благодарность за самоотдачу и сегодняшний матч», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.



Стефан Да Коста открыл счёт, огорчив вратаря омского клуба Игоря Бобкова уже на 36-й секунде. На 7-й минуте преимущество хозяев укрепил Анатолий Голышев. Омичи отыграли один гол в середине второго игрового отрезка усилиями Сергея Широкова. На 1-й минуте третьего периода «ястребы» восстановили равновесие благодаря Илье Михееву, но команда Андрея Мартемьянова сумела снова выйти вперёд благодаря голу Артёма Гареева.

За сутки до дедлайна в КХЛ. Какие «бомбы» ждать в последний день переходов Где будут громкие обмены, а где распродажи?