Чистов: Булис и Кузнецов — лучшие партнёры по звену, вместе играли в «Тракторе»

Нападающий «Лады» Станислав Чистов вспомнил главные моменты своей карьеры. В 37 матчах нынешнего сезона ВХЛ форвард набрал 33 (10+23) очка.



«По набранным очкам нынешний сезон, наверное, один из лучших, но не лучший пока ещё. Много игр впереди. Надеюсь, что мы будем выигрывать и я буду очки набирать. А после сезона можно будет подвести итоги.



У меня много хороших сезонов было. В «Магнитке», «Тракторе» хорошие времена были — и вторыми становились, и бронзовыми призёрами. Есть что вспомнить.



Лучшие партнёры по звену в карьере? Наверное, в «Тракторе», когда мы стали серебряными и бронзовыми призёрами: Ян Булис, Евгений Кузнецов. Возможно, это самые в моей жизни приятные моменты были. Приятно было играть и находиться на площадке», — приводит слова Чистова официальный сайт ВХЛ.