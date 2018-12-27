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Дубль Бреннстрёма помог Швеции победить Финляндию на МЧМ-2019

Дубль Бреннстрёма помог Швеции победить Финляндию на МЧМ-2019
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Молодёжная сборная Швеции в первом туре группового этапа чемпионата мира победила команду Финляндии. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу подопечных Томаса Монтена.

Турнирная таблица и результаты всех матчей молодёжного чемпионата мира 2019 года

Главным героем матча стал защитник шведской сборной Эрик Бреннстрём. Капитан шведов дважды реализовал большинство, оба раза ему ассистировал Адам Боквист. По одной результативной передаче в активе Исака Лундестрёма и Эмиля Бемстрёма. Единственная шайба сборной Финляндии в активе Аарне Талвитие.

U20 ЧМ-2019
27 декабря 2018, четверг. 06:30 МСК
Финляндия U20
1:2
0:1, 0:1, 1:0
Швеция U20
0:1 – Бреннстрём (Лундестрём, Боквист) – 13:14 (5x4), 0:2 – Бреннстрём (Боквист, Бемстрём) – 23:55 (5x3), 1:2 – Талвитие (Какко, Юлёнен) – 56:26 (5x4)

Молодёжный чемпионат мира проходит с 27 декабря 2018 года по 6 января 2019-го в Ванкувере и Виктории.
Во втором туре сборная Швеции встретится со Словакией, финны– с Казахстаном.

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