Победная серия сборной Швеции в групповых раундах МЧМ достигла 45 матчей

Молодёжная сборная Швеции в первом туре группового этапа чемпионата мира победила команду Финляндии. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу подопечных Томаса Монтена.

Сборная Швеции не проигрывает на групповом раунде турнира в течение 12 лет. Последнее поражение «тре крунур» датировано 31 декабря 2006 года, когда защитник американской сборной Джек Джонсон в овертайме реализовал удаление защитника Юнаса Анелёва и принёс победу своей команде со счётом 3:2.

С тех пор шведская команда одержала 45 побед в 45 матчах на групповых турнирах молодёжных чемпионатов мира с общим счётом 236:87. Семь из этих побед с общим счётом 25:11 были одержаны над сборной России.

При этом только в 2012 году шведская сборная добралась до золотых медалей турнира (в финале была обыграна Россия). В 2008, 2009, 2013, 2014 и 2018 сборная Швеции останавливалась в шаге от титула, трижды проиграв Канаде, а ещё по разу уступив Финляндии и США. В 2010 году шведская команда стала бронзовым медалистом турнира.