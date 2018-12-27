Ларионов: МЧМ — второй по крутости турнир после Олимпиады

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов поделился ожиданиями от стартовавшего в Канаде молодёжного чемпионата мира.

«Считаю, что молодёжный чемпионат мира — это второй после Олимпийских игр по крутости турнир. Всё остальное не того уровня и представительности талантов. Трудно говорить, кто фаворит, думаю, к Новому году можно будет какие-то выводы делать. Фавориты пока те же, что и были — шведы, канадцы, американцы, чехи, россияне.



Американцев знаю, они тут под Детройтом базировались. Команда хорошая, но не скажу, что это образец и они будут всех обыгрывать. Тем и хорош чемпионат мира, что каждый год разные поколения возраста выходят в финал и бывают сенсации. Хочется, чтобы финал был Россия — Канада, но до этого каждой из команд надо дойти», — цитирует Ларионова телеканал «360».

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 27 декабря по 6 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, где её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.