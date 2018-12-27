Защитник «Спартака» Руслан Педан продолжит карьеру в рижском «Динамо», информирует официальный «твиттер» московского клуба. Взамен «Спартак» получил денежную компенсацию.

В этом сезоне 24-летний защитник сыграл за красно-белых только семь матчей в регулярном чемпионате, заработав показатель полезности «-3» и четыре минуты штрафа. В среднем за игру Педан проводил на льду 11 минут 41 секунду. Большую часть сезона Педан провёл в ВХЛ в составе «Химика».

За карьеру в КХЛ также защищал цвета ХК «Сочи». В общей сложности Педан сыграл 63 матча, забросив 1 шайбу и сделав 4 голевые передачи при полезности «-6» и 53 штрафных минутах.

Сегодня, 27 декабря, завершается период дозаявок, по окончании которого клубы больше не могут производить обмены или заключать контракты с новыми игроками.