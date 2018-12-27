Житник: Ковальчук неплохо вернулся, но командного механизма у «Кингз» не видно

Бывший защитник сборной России Алексей Житник поделился мнением о последних событиях в НХЛ.

«Рождественская пауза — идеальное время для первых наблюдений. Команды прошли почти половину дистанции, провели под сорок матчей. Наступает очень важный момент — через полтора месяца будет введён запрет на переходы, команды и игроки обязаны выходить на пиковую мощность.

Пока явных признаков подъёма «Кингз» не видно. После травмы неплохо вернулся в строй Илья Ковальчук, но командный механизм у «королей» не просматривается, отсюда наименьшее в лиге количество забитых голов. До зоны плей-офф «Лос-Анджелесу» не хватает четырёх побед, впереди ещё 45 матчей, но пока не ясно, за счёт чего можно ликвидировать этот гандикап. Особенно учитывая двухочковую систему и сверхплотность западной таблицы», — цитирует Житника Russia-Hockey.