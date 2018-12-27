Защитник «Металлурга» Григорий Дронов вновь выбыл на длительный срок

Первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о серьёзной травме защитника Григория Дронова. Хоккеист получил повреждение на Кубке Шпенглера во встрече с «Оцеларжи». По некоторым данным, Дронов выбыл на срок около двух месяцев.



Для 20-летнего защитника это уже третья серьёзная травма в карьере. Из-за повреждений он пропустил старт нынешнего чемпионата КХЛ и молодёжный чемпионат мира—2018.



«Да, у Григория Дронова серьёзная травма. Это не рецидив, а новая травма, в другом месте. Дронов выбыл на длительный срок. До конца сезона? Пока не знаем», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



В текущем сезоне КХЛ Дронов принял участие в 11 встречах, записав в актив 5 (2+3) баллов при показателе полезности "+3" и четырёх минутах штрафа.



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