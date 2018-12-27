Светлов: «Адмирал» сыграл ровно три периода и удачно сработал в большинстве

Главный тренер «Адмирала» из Владивостока Сергей Светлов поделился впечатлениями от выигранного матча с подмосковным «Витязем» (4:2).



«Мне понравилось, что все три периода ровно сыграли. В первом периоде два гола забили, во втором было много моментов, в третьем тоже была игра хорошая с нашей стороны, ещё две шайбы забили. Сегодня удачно сыграли в большинстве, это и было залогом победы», — приводит слова тренера официальный сайт команды.

«Адмирал» взял верх над «Витязем» во Владивостоке

В первом периоде команды забросили по две шайбы: у «Адмирала» авторами голов стали Глеб Зайцев и Кирилл Воронин, в составе «Витязя» точными бросками отметились Геннадий Столяров и Борна Рендулич. Следующий период прошёл без голов, на 46-й минуте клуб из Владивостока вышел вперёд благодаря шайбе Василия Стрельцова. На 55-й минуте точку во встрече поставил гол Константина Глазачева.