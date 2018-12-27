«Северсталь» расторгла контракт с Сергеем Лапиным

Хоккейный клуб «Северсталь» расторг контракт с нападающим Сергеем Лапиным по соглашению сторон, информирует официальный сайт череповецкой команды. Сергей защищал цвета «Северстали» на протяжении трёх последних сезонов.



В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 22-летний Лапин принял участие в 20 встречах, записав на свой счёт 5 (2+3) баллов при показателе полезности «+2» и 6 минутах штрафного времени. В среднем молодой нападающий проводил на площадке около 10 минут за матч.



Напомним, череповецкая команда в декабре проводит масштабную перестройку — в общей сложности «Северсталь» покинули около двух десятков игроков.



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