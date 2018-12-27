«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус»: Бобровский останется на скамейке

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский начнёт встречу с «Нью-Йорк Рейнджерс» в запасе, информирует официальный «твиттер» команды. В основном составе выйдет Йонаас Корписало. Встреча состоится завтра, 28 декабря, начало игры — в 03:00 мск.



Напомним, российский голкипер стал лучшим игроком недели в НХЛ, одержав четыре победы при коэффициенте надёжности 1,00 и 97% отражённых бросков. В игре с «Вегасом» (1:0) россиянин оформил уже 25-й шат-аут в карьере.



Воспитанник новокузнецкого хоккея вышел на первое место в НХЛ по матчам на ноль за последние три сезона (14 «сухарей» с начала сезона-2016/17). Второе место на этом отрезке занимает вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне (13), третье место делят Джон Гибсон, Брэйден Холтби, Туукка Раск и Андрей Василевский (все — по 11).

Бобровский — самый «сухой» вратарь НХЛ за 3 сезона. Даже Тортс прикусил язык А Панарин набрал 5 очков в двух матчах.