«Северсталь» подписала контракт с Джеффри Кинрейдом

Череповецкая «Северсталь» подписала контракт с защитником Джеффри Кинрейдом, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашение подписано сроком до конца текущего сезона.



Напомним, череповецкий клуб в декабре серьёзно изменил состав, команду покинули около двух десятков хоккеистов, которых заменили новые игроки.



33-летний канадский хоккеист имеет опыт выступлений КХЛ за китайский «Куньлунь Ред Стар». нижнекамский «Нефтехимик», «Адмирал» из Владивостока и хорватский «Медвешчак». Всего в КХЛ Кинрейд принял участие в 189 матчах, записав в актив 63 (18+45) очка при показателе полезности "+14" и 138 минутах штрафного времени.



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